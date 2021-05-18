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1,5 tonluk dev uyuşturucu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: İHA'lardan kaçış yok

1,5 tonluk dev uyuşturucu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: İHA'lardan kaçış yok
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Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti. Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." açıklamasında bulundu. Öte yandan İHA'ların da katıldığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti.

Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." açıklamasında bulundu.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar yakaladığımız miktarlara da yansıyor.

Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersin'e getirildi

Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.

"FARK EDİNCE DENİZE ATMAYA BAŞLADILAR"
Emniyet'ten bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik'ten bir korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. KKTC'ye yaklaşık 70 km, Mersin'e yaklaşık 131 km, Samandağ'a yaklaşık 60 km mesafede uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir.

Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur.


MERSİN LİMANI'NDA SERGİLENDİ
Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlenmiş ve operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanı'nda basına sergilenmişti.

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