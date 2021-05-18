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SON DAKİKA HABER! Meral Akşener'den Erdoğan'a skandal Netanyahu benzetmesi

SON DAKİKA HABER! Meral Akşener'den Erdoğan'a skandal Netanyahu benzetmesi
18.05.2021 13:37
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Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Akşener, Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu skandal benzetmeye "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır." sözleriyle tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." dedi.


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