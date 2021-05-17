Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2021 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 15:12
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakan açıkladı: 1,5 tonun üzerinde!

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun." ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP Kandil'le bakanlık pazarlığında!
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi