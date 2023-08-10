Son dakika haberine göre Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." ifadeleriyle yeni atama kararları kamuoyuna duyuruldu. Peki hangi illerin valisi değişti? İşte il il tüm liste.

10 AĞUSTOS 2023 VALİ ATAMALARI FULL LİSTE

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Valilik Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde vali atamaları gerçekleşti. İşte 2023 Valilik Kararnamesi atama kararlarına göre vali atamaları il il şu şekilde:

Adana Valiliği'ne, Yavuz Selim Köşger;

Ağrı Valiliği'ne, Mustafa Koç,

Aksaray Valiliği'ne, Mehmet Ali Kumbuzoğlu

Amasya Valiliği'ne, Yılmaz Doruk

Antalya Valiliği'ne, Hulusi Şahin

Ardahan Valiliği'ne, Hayrettin Çiçek

Artvin Valiliği'ne, Cengiz Ünsal

Aydın Valiliği'ne, Yakup Canbolat

Balıkesir Valiliği'ne, İsmail Ustaoğlu

Bayburt Valiliği'ne, Mustafa Eldivan

Bilecik Valiliği'ne, Şefik Aygöl

Bingöl Valiliği'ne, Ahmet Hamdi Usta

Bitlis Valiliği'ne, Erol Karaömeroğlu

Burdur Valiliği'ne, Türker Öksüz

Bursa Valiliği'ne, Mahmut Demirtaş

Çankırı Valiliği'ne, Mustafa Fırat Taşolar

Çorum Valiliği'ne, Zülkif Dağlı

Denizli Valiliği'ne, Ömer Faruk Çoşkun

Düzce Valiliği'ne, Selçuk Aslan

Edirne Valiliği'ne, Yunus Sezer

Erzincan Valiliği'ne, Hamza Aydoğdu

Erzurum Valiliği'ne, Mustafa Çiftçi

Eskişehir Valiliği'ne, Hüseyin Aksoy

Giresun Valiliği'ne, Mehmet Fatih Serdengeçti

Gümüşhane Valiliği'ne, Alper Tanrısever

Hakkari Valiliği'ne, Ali Çelik

Iğdır Valiliği'ne, Ercan Turan

İzmir Valiliği'ne, Süleyman Elban

Kahramanmaraş Valiliği'ne, Mükerrem Ünlüer

Karabük Valiliği'ne, Mustafa Yavuz

Karaman Valiliği'ne, Hüseyin Engin Sarıibrahim

Kırıkkale Valiliği'ne, Mehmet Makas

Kilis Valiliği'ne, Tahir Şahin

Kütahya Valiliği'ne, Musa Işın

Malatya Valiliği'ne, Ersin Yazıcı

Manisa Valiliği'ne, Enver Ünlü

Mardin Valiliği'ne, Tuncay Akkoyun

Muğla Valiliği'ne, İdris Akbıyık

Muş Valiliği'ne, Avni Çakır

Nevşehir Valiliği'ne, Ali Fidan

Ordu Valiliği'ne, Muammer Erol

Rize Valiliği'ne, İhsan Selim Baydaş

Sakarya Valiliği'ne, Yaşar Karadeniz

Samsun Valiliği'ne, Orhan Tavlı

Siirt Valiliği'ne, Kemal Kızılkaya

Sinop Valiliği'ne, Mustafa Özarslan

Şanlıurfa Valiliği'ne, Hasan Şıldak

Şırnak Valiliği'ne, Cevdet Atay

Tekirdağ Valiliği'ne, Recep Soytürk

Trabzon Valiliği'ne, Aziz Yıldırım

Tunceli Valiliği'ne, Bülent Tekbıyıkoğlu

Yalova Valiliği'ne, Hülya Kaya

Yozgat Valiliği'ne, Mehmet Ali Özkan

Zonguldak Valiliği'ne, Osman Hacıbektaşoğlu

Niğde Valiliği'ne, Cahit Çelik

Kars Valiliği'ne, Ziya Polat

Kastamonu Valiliği'ne, Meftun Dallı