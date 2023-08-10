Son dakika haberine göre Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." ifadeleriyle yeni atama kararları kamuoyuna duyuruldu. Peki hangi illerin valisi değişti? İşte il il tüm liste.
10 AĞUSTOS 2023 VALİ ATAMALARI FULL LİSTE
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Valilik Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde vali atamaları gerçekleşti. İşte 2023 Valilik Kararnamesi atama kararlarına göre vali atamaları il il şu şekilde:
Adana Valiliği'ne, Yavuz Selim Köşger;
Ağrı Valiliği'ne, Mustafa Koç,
Aksaray Valiliği'ne, Mehmet Ali Kumbuzoğlu
Amasya Valiliği'ne, Yılmaz Doruk
Antalya Valiliği'ne, Hulusi Şahin
Ardahan Valiliği'ne, Hayrettin Çiçek
Artvin Valiliği'ne, Cengiz Ünsal
Aydın Valiliği'ne, Yakup Canbolat
Balıkesir Valiliği'ne, İsmail Ustaoğlu
Bayburt Valiliği'ne, Mustafa Eldivan
Bilecik Valiliği'ne, Şefik Aygöl
Bingöl Valiliği'ne, Ahmet Hamdi Usta
Bitlis Valiliği'ne, Erol Karaömeroğlu
Burdur Valiliği'ne, Türker Öksüz
Bursa Valiliği'ne, Mahmut Demirtaş
Çankırı Valiliği'ne, Mustafa Fırat Taşolar
Çorum Valiliği'ne, Zülkif Dağlı
Denizli Valiliği'ne, Ömer Faruk Çoşkun
Düzce Valiliği'ne, Selçuk Aslan
Edirne Valiliği'ne, Yunus Sezer
Erzincan Valiliği'ne, Hamza Aydoğdu
Erzurum Valiliği'ne, Mustafa Çiftçi
Eskişehir Valiliği'ne, Hüseyin Aksoy
Giresun Valiliği'ne, Mehmet Fatih Serdengeçti
Gümüşhane Valiliği'ne, Alper Tanrısever
Hakkari Valiliği'ne, Ali Çelik
Iğdır Valiliği'ne, Ercan Turan
İzmir Valiliği'ne, Süleyman Elban
Kahramanmaraş Valiliği'ne, Mükerrem Ünlüer
Karabük Valiliği'ne, Mustafa Yavuz
Karaman Valiliği'ne, Hüseyin Engin Sarıibrahim
Kırıkkale Valiliği'ne, Mehmet Makas
Kilis Valiliği'ne, Tahir Şahin
Kütahya Valiliği'ne, Musa Işın
Malatya Valiliği'ne, Ersin Yazıcı
Manisa Valiliği'ne, Enver Ünlü
Mardin Valiliği'ne, Tuncay Akkoyun
Muğla Valiliği'ne, İdris Akbıyık
Muş Valiliği'ne, Avni Çakır
Nevşehir Valiliği'ne, Ali Fidan
Ordu Valiliği'ne, Muammer Erol
Rize Valiliği'ne, İhsan Selim Baydaş
Sakarya Valiliği'ne, Yaşar Karadeniz
Samsun Valiliği'ne, Orhan Tavlı
Siirt Valiliği'ne, Kemal Kızılkaya
Sinop Valiliği'ne, Mustafa Özarslan
Şanlıurfa Valiliği'ne, Hasan Şıldak
Şırnak Valiliği'ne, Cevdet Atay
Tekirdağ Valiliği'ne, Recep Soytürk
Trabzon Valiliği'ne, Aziz Yıldırım
Tunceli Valiliği'ne, Bülent Tekbıyıkoğlu
Yalova Valiliği'ne, Hülya Kaya
Yozgat Valiliği'ne, Mehmet Ali Özkan
Zonguldak Valiliği'ne, Osman Hacıbektaşoğlu
Niğde Valiliği'ne, Cahit Çelik
Kars Valiliği'ne, Ziya Polat
Kastamonu Valiliği'ne, Meftun Dallı