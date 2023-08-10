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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 09:19 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 09:42

Şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı! (Videolu) Korkunç kazadan ilk görüntüler!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan üzen haber geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde Tan Taşçı'nın içinde bulunduğu cip TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının son sağlık durumu da ortaya çıktı. İşte olayın detayları ve Tan Taşçı'nın sağlık durumu...

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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