AK Parti 7 Ekim 2023'te olağanüstü kongreye gidiyor. Gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ duyurdu.



Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Dağ, kasım ayından itibaren adayların belli olacağını söyledi.



Dağ şu ifadeleri kullandı;

"Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için.





"HANGİ ADAYLARLA KAZANABİLİRİZ ONUN ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil. AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor.

Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.





"MART 2024 SEÇİMLERİ CHP'Lİ BELEDİYELERİN KARNESİ OLACAK"

Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar. Mart 2024'te CHP'li belediyelerin önlerine vatandaşlarımız karnelerini koyacak.





"KONGREDE DEĞİŞİMLER OLACAK"

Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var.



7 EKİM'DE KONGRE

İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.