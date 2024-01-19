Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Hilmi Türkmen kimdir?

Doğum Tarihi: 1 Mart 1973

Doğum Yeri: Şalpazarı (Trabzon)

Medeni Durum: Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hayatı: 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı.

Sosyal Hayatı: Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

Siyasi Hayatı: Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti'nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Belediye Başkan Yardımcılığı Dönemi: 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

10 yıllık Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde; TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu, KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Türkiye'de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi, Tarihi Eserlerin Restorasyonu, Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirilmesine bizzat öncülük etti.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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