💡 AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Şile adayı İlhan Ocaklı kimdir ve nerelidir? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Şile Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL ŞİLE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Şile Belediyesi başkan adayı İlhan Ocaklı oldu.

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğan İlhan OCAKLI, ilköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini yurtdışında gerçekleştiren İlhan OCAKLI, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı, 2007 genel seçimlerinde ise Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.





2009 Yerel Seçimlerinde SKM Başkanlığı ve sonrasında vekil İlçe Başkanlığı görevleri yapan Ocaklı, Şile'de %7 olan üye oranını, %35'lere çıkartarak Şile'ye, İstanbul'da Ak Parti'nin en yüksek üye oranına sahip ilçesi ünvanı kazandırdı.

2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AK Parti İlçe Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AK Parti İlçe Kongresinde delegelerin teveccühleri ile AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile Şile arasında iletişim sağladı. Şile'de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile'nin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Şile halkının teveccühleriyle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen İlhan OCAKLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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