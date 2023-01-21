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Yer: İsveç! Terör örgütü PKK yandaşlarından Başkan Erdoğan'ın maketine saldırı

Yer: İsveç! Terör örgütü PKK yandaşlarından Başkan Erdoğan'ın maketine saldırı
21.01.2023 18:19 - Son Güncelleme: 21.01.2023 18:33

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NATO'ya üyelik için Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın ardından terör örgütleriyle mücadele ve suçluların iadesiyle ilgili olarak gerekli hiçbir adımı atmayan İsveç, sürecin başından bu yanan birçok provokasyona sahne oldu. Terör örgütü YPG/PKK'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astığı rezil protestonunun ardından bugün de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı eklendi. Ancak İsveç rezilliğin sınırları adeta zorlanıyor. Terör örgütü sempatizanları bu kez de, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maketin başını keserek ipte sallandırdı.

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