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Antalya Havalimanı'nda yeni dönem: Adliye hizmetleri 7/24 kesintisiz sunulacak

Antalya Havalimanı'nda yeni dönem: Adliye hizmetleri 7/24 kesintisiz sunulacak

Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanında kurulan Adliye Ek Hizmet Birimi ile hakkında yakalama kararı veya yurt dışı yasağı bulunan kişilerin adli işlemleri vakit kaybedilmeden yerinde tamamlanacak.

Adli Süreçler Havalimanlarında Hız kazanıyor

Antalya Havalimanı'nda adli süreçleri hızlandıracak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanında kurulan Adliye Ek Hizmet Birimleri sayesinde adalet hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde sunulmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte hem mahkemelerin iş yükünün azaltılması hem de bürokratik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

İşlemler Vakit Kaybedilmeden Yerinde Yapılacak

Yeni sistemle birlikte, hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan yolcuların adli işlemleri, uçağı kaçırma ya da uzun süre bekleme gibi mağduriyetlere yol açmayacak şekilde havalimanında vakit kaybedilmeksizin tamamlanabilecek. Havalimanı içerisindeki ek hizmet birimi sayesinde işlemler doğrudan yerinde koordine edilecek.

7 Gün 24 Saat Kesintisiz Adalet Hizmeti

Yargı süreçlerini daha erişilebilir, hızlı ve etkin kılma hedefi doğrultusunda başlatılan uygulamanın, özellikle turizm sezonunda yoğunluğu artan Antalya Havalimanı'nda büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların, ilerleyen süreçte diğer büyük havalimanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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