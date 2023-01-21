Başkan Erdoğan'dan BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu. BAYKAR'ı mesnetsiz iftiralarla hedef alan Ali Babacan'a ve 'yıkım masası' olarak tanımladığı 6'lı masaya sert tepki gösteren Erdoğan "Daha sandıktan bile çıkmadan gurur kaynağı olan projelerimizi dillerine doladılar. İHA/SİHA konusu altılı masanın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlığının ilk değil son örneğidir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu da vardı. "Müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına çekmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, sermaye düşmanlığı yapanların hakettiği cevabı sandıkta alacağını söyledi.