Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü: 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Van'ın Çatak ilçesinde Korulu Mahallesi grup yoluna çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşım kesildi. Metrelerce yükselen kar kütleleri üzerinden yaya olarak geçmek zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolun açılması için çalışma başlatılırken halk kalıcı önlem talep etti. Olay yerinden görüntüler haberimizde.
Korulu Mahallesi grup yoluna çığ düştü
Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Çığ düşmesiyle birlikte yol tamamen kapandı. Ulaşımın kesilmesi mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken bölgede zor anlar yaşandı.
Vatandaşlar kar kütleleri üzerinden yürümek zorunda kaldı
Yolun kapanmasının ardından evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin üzerinden yaya olarak geçmek zorunda kaldı. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı bölgede vatandaşların güçlükle ilerlediği görüntülere yansıdı.
Yolun açılması için çalışma başlatıldı
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Korulu Mahallesi grup yolunun bir an önce ulaşıma açılması için ekipler harekete geçti.