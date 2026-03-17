Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü: 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bölgedeki 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşım tamamen kesildi. Yolun kapanmasıyla birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrelerce yükselen kar kütlelerinin üzerinden yaya olarak geçmek zorunda kaldı. Tehlikeli anların kameraya yansıdığı olayda yetkililer yolun açılması için çalışma başlattı.

Korulu Mahallesi grup yoluna çığ düştü

Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Çığ düşmesiyle birlikte yol tamamen kapandı. Ulaşımın kesilmesi mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken bölgede zor anlar yaşandı.

Vatandaşlar kar kütleleri üzerinden yürümek zorunda kaldı

Yolun kapanmasının ardından evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin üzerinden yaya olarak geçmek zorunda kaldı. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı bölgede vatandaşların güçlükle ilerlediği görüntülere yansıdı.

Yolun açılması için çalışma başlatıldı

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Korulu Mahallesi grup yolunun bir an önce ulaşıma açılması için ekipler harekete geçti.

