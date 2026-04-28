Ankara'da anlamlı buluşma: Maden işçilerinden Bakan Çiftçi'ye teşekkür ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde maden işçileri, sektöre sağlanan destekler ve iyileştirilen çalışma şartları için Bakan Çiftçi’ye şükranlarını sundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çiftçi, bugün Başkent'te maden sektörünün temsilcilerini ve farklı illerden gelen maden işçilerini makamında ağırladı. Sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal haklara yönelik atılan adımların ardından gerçekleşen bu ziyaret, samimi bir atmosferde geçti. Madenciler, özellikle son dönemde hayata geçirilen güvenlik düzenlemeleri ve ücret iyileştirmeleri nedeniyle Bakanlığın kararlı duruşuna teşekkür ettiler.

Madencilerin talepleri ve sektörün vizyonu

Görüşme sırasında işçilerle tek tek ilgilenen Bakan Çiftçi, Türkiye'nin kalkınmasında maden sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Alın terinin ve emeğin karşılığını korumak en asli görevimizdir" diyen Çiftçi, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması sürecinde iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Maden işçileri de sahadaki deneyimlerini paylaşarak sektörel gelişim için önerilerini bizzat Bakan'a iletme fırsatı buldu.

