Bursa'da sokak ortasında meydan savaşı: Tekme ve sopalar havada uçuştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırmasıyla tam bir meydan savaşına dönüştü.

Dehşet anları kamerada

Mahallede yankılanan bağırtılar üzerine pencerelere çıkan vatandaşlar, yaşanan dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Görüntülerde; tarafların ellerindeki sopalarla birbirlerine acımasızca vurduğu ve çevredekilerin korku dolu bakışları arasında kavganın devam ettiği görüldü. Olayın büyümesi üzerine çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

Polis gelince dağıldılar

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Siren seslerini duyan gruplar, kavgayı sonlandırarak ara sokaklara kaçıp bölgeden uzaklaştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şahısların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını ve cep telefonu görüntülerini inceleme altına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.