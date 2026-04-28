Maden işçileri hakkını aldı: Kurtuluş Parkı'ndaki eylem bitti

Eskişehir'den başlattıkları hak arama mücadelesinde Ankara'ya kadar yürüyen Doruk Madencilik işçileri, 9 gündür konakladıkları Kurtuluş Parkı'nda müjdeli haberi aldı. Maaşlarını ve birikmiş tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle yollara düşen madenciler, yapılan görüşmeler neticesinde tarafların uzlaşmaya varmasıyla eylemlerini zaferle noktaladı.

"86 milyonun desteğini hissettik"

Uzlaşmanın sağlanmasının ardından işçilerle birlikte basın açıklaması yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, mücadelenin sadece 150 işçinin değil, tüm Türkiye'nin mücadelesi olduğunu belirtti. Çakır, "Biz işçi sınıfı olarak yürüyoruz. Destek verilmediği zaman hiçbir zaman kazanım olmuyor. Evet, biz 150 işçiyle başladık ama 86 milyonun yanımızda olduğunu, kulaklarının burada olduğunu gördük" diyerek dayanışmanın önemine dikkat çekti.