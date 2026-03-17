İzmir'in Konak ilçesinde 9 Mart gecesi yaşanan ve taksi şoförü Deniz Örer'in hayatını kaybettiği olayda sırlar çözülüyor. Hazırlanan iddianameye göre cinayetin sanıldığı gibi bir ücret tartışmasından değil, zanlının yakalanma korkusundan kaynaklandığı belirlendi. Katil zanlısı Doğuş Meşe'nin, olayda kullandığı ruhsatsız silahı toplu taşıma araçlarında yakalatmamak için taksiye bindiği ve silahını sakladığı yerden aldıktan sonra şoförü infaz ettiği ortaya çıktı.

Cansız Bedeni Yola Atıp Taksiyle Eğlenmeye Gitti

Olay gecesi saat 22.20'de Hurşidiye Mahallesi'nde Deniz Örer'in başına ateş eden zanlı, bilincini kaybeden talihsiz adamı araçtan çekerek sokağa terk etti. Direksiyona geçen Meşe, cinayetten sadece 5 dakika sonra bir kadın arkadaşını arayarak yanına çağırdı. Gasp ettiği taksinin babasına ait olduğu yalanını söyleyen zanlı, maktulün kanı bulunan araç içerisinde saatlerce uyuşturucu madde kullandı.

Ailesine İtiraf Etti: "Taksiciyi Vurdum, Moralim Bozuk"

Dehşet veren olayda zanlının soğukkanlılığı bu kadarla da kalmadı. Gece saat 23.30 sularında annesini ve ablasını arayan Doğuş Meşe, "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" diyerek işlediği cinayeti itiraf etti. Deniz Örer'in ailesinin araç takip sisteminden taksinin konumunu izlemesi ve polise haber vermesiyle, katil zanlısı evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.





Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, zanlının "Bana küfrettiği için vurdum" şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dosyada; Doğuş Meşe için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'yağma' suçundan 15 yıla kadar ve 'ruhsatsız silah' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.