Bakan Fidan mevkidaşı Grlic-Radman ile görüştü: Gündem ikili ilişkiler

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 20:54 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 20:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak ve uluslararası zirvelere katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın tarihi kenti Dubrovnik'te yoğun bir diplomasi mesaisine başladı. Bakan Fidan, programı kapsamında Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic-Radman ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki köklü dostluk bağlarının yanı sıra ekonomik ve siyasi iş birliği fırsatları değerlendirildi.