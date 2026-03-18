Kamera önünde pijamayla çıkıp eski sevgilisine kurşun yağdırdı: O anlar saniye saniye görüntülendi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece yarısı yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yağmur A. (42), pijamasıyla evinden çıktı, pompalı tüfeğini kuşandı ve bir süre önce ayrıldığı sevgilisi C.G.'nin evine 5 el ateş açtı. O şoke eden görüntüler kameraya yansırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kamera kayıtları haberimizin video bölümünde!

Gece yarısı pijamayla evden çıktı, kameralar kaçırmadı

Olay, 14 Mart'ta gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Yağmur A.'nın pijamasıyla evinden çıktığı, pompalı tüfeğini alarak C.G.'nin evine doğru ilerlediği saniye saniye kayıt altına alındı. O görüntüler izleyenleri şoke etti.

5 el ateş, 5 kartuş izi: Dehşet anları kamerada

Yağmur A.'nın C.G.'nin evine pompalı tüfekle 5 el ateş açtığı anlar da kameralara yansıdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemelerinde eve 5 adet pompalı kartuş izinin isabet ettiğini tespit etti. Saldırının tüm aşamaları güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Kim bu Yağmur A.? Eski sevgili ve alacak meselesi

Soruşturma kapsamında Yağmur A. ile C.G.'nin bir süre önce ayrılmış eski sevgililer olduğu belirlendi. İkili arasında alacak meselesi de bulunduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçan Yağmur A., kısa süre sonra evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonla yakalandı, tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağmur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.