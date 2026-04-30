Van'da 13 köpek aynı anda dehşet saçtı

"Kaçarken Düştüm, Köpekler Üzerime Çullandı"

Sokak köpeklerinin saldırısından babası sayesinde yaralı kurtulan 9 yaşındaki Ayaz Özsoy, hastane odasında yaşadığı korku dolu dakikaları paylaştı. Okuldan eve döndüğü sırada başıboş köpek sürüsünün hedefi olduğunu belirten küçük Ayaz, "Kaçmaya çalıştım ama düştüm. O sırada köpekler bana saldırdı, babam yetişip beni kurtardı" dedi.

"Çocuğu Resmen Parçalıyorlardı"

Oğlunu köpeklerin ağzından son anda alan baba Veysi Özsoy, olayın vahametini anlattı. Eşinin feryadı üzerine dışarı fırladığını belirten baba Özsoy, "Evde otururken eşim 'çocuğu köpek yedi' diye bağırdı. Dışarı çıktığımda yaklaşık 13 köpek çocuğu parçalamaya çalışıyordu. Müdahale ederken ben de vücudumun iki yerinden yaralandım" ifadelerini kullandı.

"Saldırılar 15 Dakika Arayla Gerçekleşti"

Dehşetin detaylarını anlatan baba Özsoy, hayatını kaybeden yeğeni Hamza ile oğlu Ayaz'ın aynı anda değil, kısa aralıklarla saldırıya uğradığını açıkladı. Köpeklerin çocukları adeta boğarak sürüklediğini belirten acılı baba, "Yeğenim Hamza hayatını kaybetti, oğlum yaralı. Bu köpeklerin bir an önce toplanmasını ve önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

Mahallede Sokak Köpeği Alarmı

Yaşanan facia sonrası Saray ilçesinde büyük bir hüzün ve öfke hakim. 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından, bölgedeki sahipsiz köpeklerin saldırganlaştığı ve mahalle sakinlerinin sokağa çıkmaya korktuğu ifade ediliyor. Adli soruşturma kapsamında köpeklerin durumuyla ilgili belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.