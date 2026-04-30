Kablo döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor: Trafik çift yönlü askıya alındı

'Castorone' isimli geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.