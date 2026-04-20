Tutuklanan eski başhekim Elazığ’da sağlık kontrolünden geçirildi

Soruşturma kapsamında 'resmi belgeyi gizlemek' suçundan tutuklanan Dr. Çağdaş Özdemir, Elazığ’da yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yargı süreci hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve aralarında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu şüpheliler hakkında flaş kararlar verildi.

Resmi Belgeyi Gizlemekten Tutuklandı

Bursa'da yakalanarak Tunceli'ye getirilen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir, çıkarıldığı mahkemece 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, dosyadaki cinayet şüphesi üzerine incelemeler derinleştirildi.

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyede

Tunceli Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Özdemir, prosedür gereği sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Güvenlik gerekçesiyle hastanenin arka kapısından içeri alınan Özdemir, muayenesinin tamamlanmasının ardından ekipler eşliğinde cezaevine nakledildi.

