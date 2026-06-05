Eski sevgili dehşeti! Park halindeki otomobili pompalı tüfekle taradı

Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 00:00

8 Yaşındaki Çocuğun Gözü Önünde Ateş Açtı

Olay, saat 20.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Metanet A., 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. ile birlikte cadde üzerinde park halinde olan otomobile bindi. Bu esnada araca yaklaşan ve Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Sabit Ö., yanındaki pompalı tüfekle otomobili hedef alarak art arda ateş etti.

Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saçmaların hedefi olan ve bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan iki kız kardeşin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Firari Saldırganın Peşinde

Saldırı sırasında araçta bulunan 8 yaşındaki çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, pompalı tüfekle dehşet saçan ve olay yerinden kaçan şüpheli Sabit Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı soruşturma ve operasyon başlattı.