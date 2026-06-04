Balkondan düşen bebek ölümden döndü: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 23:15 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 23:23

Tedbir Amaçlı Yoğun Bakıma Alındı

Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi ve çevredeki vatandaşlar büyük bir korku ve panikle hemen yardıma koştu. Ağır şekilde yere çakılan Ali Asaf bebek, olay yerinde bekletilmeden çevredeki vatandaşların özel aracıyla hızlıca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste hemen müdahale edilen küçük çocuğun yapılan ilk kontrollerinde genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak yaşının küçük olması ve düşmenin şiddeti nedeniyle Ali Asaf bebek, tedbir amaçlı olarak çocuk yoğun bakım servisinde müşahede ve gözlem altına alındı.

Feci Düşme Anı Kamerada

Öte yandan, yürekleri sızlatan kazanın yaşandığı o anlar, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına net bir şekilde yansıdı. Görüntülerde; 21 aylık Ali Asaf bebeğin yüksekten hızla beton zemine düştüğü ve çarpmanın etkisiyle savrulduğu feci anlar yer aldı. Olayın ardından hastanede tedavisi süren bebeğin durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.