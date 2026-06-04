Aydın'da esnaf-vatandaş kavgasında polise bıçaklı saldırı! | VİDEO

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 22:59 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 23:06

Biber Gazlı Müdahale de Yetmedi

Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflar ile o sırada yoldan geçmekte olan bir grup vatandaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı söz dalaşı kısa sürede büyüyerek taşlı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer esnaf ve vatandaşların büyük korku içinde durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, birbirine giren kalabalık grubu ayırmak ve sakinleştirmek için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Araya Giren Polis Memuru Bıçaklandı

Polis ekiplerinin tarafları birbirinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf ettiği o anlarda ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaşanan feci arbede sırasında kavgaya karışan şahıslardan 4'ü aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada kavgayı sonlandırmak için can siperane müdahale eden polis memuru İ.A. ise saldırganların savurduğu bıçak darbesinin hedefi oldu. Elinden bıçakla yaralanan polis memuru ve darp edilen diğer 4 yaralı, olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet Anları Vatandaşın Kamerasına Yansıdı

Caddede yaşanan ve mahalleliye korku dolu anlar yaşatan feci kavga, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde; iki grubun gözü dönmüş şekilde birbirlerine tekme ve yumruklarla acımasızca saldırdığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise arbedeyi yatıştırmak ve tarafları ayırmak için yoğun bir mücadele verdiği net bir şekilde görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri caddede delil araştırması yaparken, polis ekipleri kavgaya karışan ve polis memurunu bıçakla yaralayan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.