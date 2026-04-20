Edirne'de korkutan fabrika yangını! Yağ kazanı bomba gibi patladı

Edirne'de korkutan fabrika yangını! Yağ kazanı bomba gibi patladı

Kereste fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın kısa sürede tesisin tamamını sardı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de bulunan bir kereste fabrikasında akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümündeki yağ kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından dev alevler yükseldi.

Çevre İlçeler Seferber Oldu

Fabrikadaki yanıcı ve parlayıcı maddelerin etkisiyle yangın kısa sürede tüm tesise yayıldı. İhbar üzerine olay yerine İpsala'nın yanı sıra Keşan, Enez ve çevre beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri alevlerin ormanlık alana ve diğer tesislere sıçramaması için yoğun mesai harcadı.

Soğutma Çalışmaları Başladı

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı. Bazı bölümlerde yangın tamamen söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda fabrikada çok büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

