Canlı yayındaki kanlı infaz girişimi cezasız kalmadı! Şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı. TikTok canlı yayını sırasında tartıştığı Gülcan Ö.'yü sokak ortasında kesici aletle yaralayan ve bu anları telefonundan yayınlamaya devam eden saldırgan tutuklandı.

Yayını Kesmedi, Dehşet Saçtı

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; saldırgan bir yandan canlı yayın yapıp bir yandan da tartıştığı kadını darp ederek bıçaklamıştı. İzleyicilerin sanal hediye göndermeye devam ettiği iddia edilen skandal yayında, saldırganın kanlar içindeki kurbanına karşı savurduğu tehditler infiale yol açmıştı.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanan Merve A., emniyetteki ifadesinde kendisini savunmaya çalıştığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemeler ve görüntüler doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yaralı Gülcan Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.