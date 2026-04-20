Gülistan Doku soruşturması eski başhekim tutuklandı

Kayıtların Silindiği Tespit Edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, yargı sürecini kökten değiştirecek bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Doku'nun kaybolduğu döneme ait hastane veri sistemindeki kayıtların usulsüz bir şekilde silindiği belirlendi.

"Resmi Belgeyi Yok Etme" Suçlaması

Kayıtların silinmesi talimatını verdiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Özdemir; "resmi belgeyi yok etme" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme, Özdemir'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.

İlk Kez Üst Düzey Kamu Görevlisi Tutuklandı

Gülistan Doku'nun ailesi ve avukatlarının uzun süredir dile getirdiği "hastane kayıtları silindi" iddiası, bu tutuklama kararıyla hukuki olarak karşılık bulmuş oldu. Soruşturmanın seyrini değiştirmesi beklenen bu gelişmeyle birlikte, dosya kapsamında ilk kez üst düzey bir kamu görevlisi tutuklanmış oldu. Savcılığın, silinen kayıtların geri getirilmesi ve olayla bağlantılı diğer isimlerin tespiti için yürüttüğü çok yönlü inceleme devam ediyor.