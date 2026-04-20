Gülistan Doku davasında flaş gelişme: Kırmızı bülten talebi

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 18:00

Adalet Bakanlığı ve Interpol nezdinde yürütülen süreçle, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili bir numaralı zanlı artık her yerde aranacak.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir eşik daha aşıldı. Dosyanın baş şüphelisi olarak bilinen ve ismini Umut Altaş olarak değiştiren Zaynal Abarakov hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talep iletildi.