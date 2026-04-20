Adana'da infial yaratan motosiklet kazasının detayları, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle netleşti. Görüntülerde, Ercan Aydın idaresindeki motosikletin seyir halindeyken refüjde bulunan bir taşa temas ettiği görülüyor. Bu temasın ardından dengesini kaybeden motosiklet, hızla kontrolden çıkarak sürüklenmeye başlıyor.

Köprü Ayağına Çarparak Savruldu

Dehşete düşüren kayıtlarda, motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan Zeynep Su Acar'ın, aracın kontrolden çıkmasıyla birlikte sert bir şekilde savrulduğu anlar yer aldı. Talihsiz genç kızın, yol kenarında bulunan metro köprüsünün beton ayağına şiddetle çarptığı görülürken, çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Bir Hayat Son Buldu, Diğeri Kritik Durumda

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Zeynep Su Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ercan Aydın'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Emniyet birimleri, kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığını belirlemek üzere görüntüler eşliğinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.