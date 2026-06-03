Başakşehir'de iş yerine motosikletli silahlı saldırı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 21:38

Tehdit ettikleri iş yerini sabaha karşı kurşunladılar

Olay, saat 05.10 sıralarında Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1'inci Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki B.G. ve yanındaki kimliği belirsiz motosikletli bir şüpheli, daha önceden de sahibini tehdit ettikleri belirlenen bir iş yerinin önüne geldi. Gözü dönen şüphelilerden biri, yanında getirdiği silahı çıkartarak iş yerine peş peşe ateş açmaya başladı. Silah sesleri sessiz sokağı inletirken, o esnada bölgede devriye görevini yürüten gece bekçileri durumu fark etti.

Bekçilerin amansız takibiyle 1 şüpheli gözaltına alındı

Karşılarında emniyet güçlerini gören silahlı saldırganlar, geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Gece bekçileri ise kaçan şüphelilerin arkasından amansız bir kovalama başlattı. Yaşanan nefes kesen takibin ardından şüphelilerden B.G. bekçiler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Motosikleti kullanan diğer şüpheli ise gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirmeyi başardı. Kovalamacanın ardından yaşanan hareketli dakikalar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Motosiklet çalıntı, silah ruhsatsız çıktı

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırganların olayda kullandıkları motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca ekiplerin çevrede yaptığı aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, iş yerinin kurşunlandığı o dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; iki motosikletli şüphelinin dükkan önüne yanaştığı, üzerindeki şahıslardan birinin soğukkanlılıkla silahı ateşlediği ve diğerinin ise motosiklet üzerinde kaçmaya hazır şekilde beklediği net bir şekilde yer aldı. Polis ekipleri, kaçan diğer saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.