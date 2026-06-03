Manisa'da kahvehane önünde pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 21:06

Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Akgün Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen A.K. (35) ile Muhammet K. (35) cadde üzerinde karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Muhammet K., o sırada motosiklet üzerinde bulunan A.K.'ye tokat attı. Yaşanan bu gerginliğin ardından A.K., yanında bulunan arkadaşı Ö.O. ile birlikte motosikletle olay yerinden ayrılarak ikametine gitti. Evinden pompalı tüfek alan A.K., yanındaki Ö.O. ile birlikte kısa süre sonra yeniden kahvehane önüne döndü. Motosikletten hızla inen A.K., elindeki pompalı tüfekle Muhammet K.'ye peş peşe ateş açtı.

Vatandaşlar araya girdi, saldırganı dipçikle dövdü

Silah seslerinin yankılanmasıyla birlikte çevrede büyük bir panik dalgası yaşanırken, kahvehane önünde bulunan cesur vatandaşlar hemen saldırgana müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla A.K.'nin elindeki pompalı tüfeği zorla almayı başaran yaralı Muhammet K., bu kez ele geçirdiği tüfeğin dipçiği ile saldırgan A.K.'ye vurmaya başladı. Çevredeki diğer vatandaşların da araya girmesiyle birlikte arbededen kurtulan A.K. ve beraberindeki Ö.O., motosikletlerine binerek olay yerinden hızla kaçtı. Olayda kurşunların hedefi olan Muhammet K. ağır yaralanırken, o esnada kahvehane önünde oturan ve olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı öğrenilen Halit T. (55) ise seken saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

Ağır yaralı şahıs üniversite hastanesine sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan ve hayati tehlikesi bulunan Muhammet K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kaçan şüpheliler emniyetin sıkı takibiyle yakalandı

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan A.K. ile yanındaki Ö.O.'nun yakalanması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı bir operasyon başlattı. Polisin sıkı takibi sonucu şüpheliler, Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.