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TÜGVA 6. Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

TÜGVA 6. Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
09.10.2022 18:55 - Son Güncelleme: 09.10.2022 18:59

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Başkan Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Avrupa'daki enerji krizine dikkat çekeren "Biz tüm hazırlığımızı yaptık. Derdimiz doğalgazı vatandaşımıza daha uyguna nasıl verebiliriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 2023 asgari ücret hakkında da açıklama yapan Erdoğan Aralık ayını işaret edip, "Derdimiz şuan itibarıyla Aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız, yolsuzlukların olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz yaparız" dedi. Öte yandan TÜGVA'yı hedef alanlara da tepki gösteren Erdoğan, "Bu gençleri terör örgütlerine, cinsi ve fikri sapkınlıklara heba edemeyenler TÜGVA'ya saldırıyor" şeklinde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP yakınlığına da dikkat çekerek "Yasin Börü'nün katillerini de Bay Kemal'in yandaşlarını da çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

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