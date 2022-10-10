Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki enerji krizine değinen Başkan Erdoğan, "Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim." ifadelerini kullandı. Başörtüsü için yasal düzenleme teklif eden CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu sorun çözüldü. Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu masadan kaldıralım." dedi.