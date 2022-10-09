Başkan Erdoğan TÜGVA Kurulu ve Gençlik Buluşması’nda konuştu

Başkan Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Avrupa'daki enerji krizine dikkat çekeren "Biz tüm hazırlığımızı yaptık. Derdimiz doğalgazı vatandaşımıza daha uyguna nasıl verebiliriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 2023 asgari ücret hakkında da açıklama yapan Erdoğan Aralık ayını işaret edip, "Derdimiz şuan itibarıyla Aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız, yolsuzlukların olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz yaparız" dedi.