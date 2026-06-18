Sokak ortasında 4 kişi bir vatandaşı öldüresiye darp etti | VİDEO

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 21:58

Çarşı ortasında darp

Feci olay, İzmit ilçesinin en yoğun noktalarından biri olan tarihi Kapanönü Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıda yürüyen bir vatandaş ile 4 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen 4 maganda, talihsiz adama tekme, tokat ve yumruklarla feci şekilde saldırmaya başladı.

Yerdeyken bile tekmelemeye devam ettiler

Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan vatandaş, kendisini korumaya çalışsa da saldırganların feci öfkesi dinmedi. Caniler, yere düşen şahsı acımasızca tekmelemeye ve yumruklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı feci olayda, yüzü ve vücudu kanlar içinde kalan mağdur şahıs ağır yaralandı. O feci anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın yere düşürülme anı ve yerdeyken maruz kaldığı feci şiddet net bir şekilde görüldü.

Şikayetçi oldu ama serbest kaldılar

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki mağdur şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisini bu hale getiren 4 feci saldırgandan da emniyette şikayetçi olan şahsın beyanı doğrultusunda polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ancak adliyeye sevk edilen ve feci şiddet görüntüleri ortada olan şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve feci saldırıya dair tartışmalar sürüyor.