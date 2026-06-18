Çorum’da 19 yaşındaki kız, anne ve babasını bıçakla rehin aldı!

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 20:00

Tartışma büyüdü, bıçakla ailesinin üzerine yürüdü

Olay, Çorum merkez Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.19 yaşındaki C.Y. ile anne ve babası arasında evde henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanarak feci bir kavgaya dönüşmesi üzerine sinir krizi geçiren C.Y., eline aldığı bıçakla öz anne ve babasını rehin alarak eve kilitledi.

Önce ailesini, sonra kendisini kilitledi

Evden yükselen çığlıkları ve kırılan cam seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bıçaklı genç kızı sakinleştirmek ve ikna etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Polisin dil dökmesi üzerine C.Y., bir süre sonra anne ve babasını serbest bırakarak evden çıkmalarına izin verdi. Ancak ailesini bıraktıktan sonra bu kez kendisini eve kilitleyen öfkeli genç kız, kapıdaki polislerin uzun süren çabalarının ardından ikna edilerek dışarı çıkarıldı.

Daha önce uzaklaştırma istemişler

Dehşet anları sırasında evdeki eşyaları feci şekilde parçalayan ve pencereleri indiren C.Y.'nin kırılan camlar nedeniyle kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştu. Yaralılara ilk müdahale kapıda hazır bekleyen sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Kızlarıyla daha önce de büyük problemler yaşadıkları ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak üzere girişimde bulundukları öğrenilen anne ve baba, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.