MGK kararları açıklandı: Türkiye, Doğu Akdeniz ve Suriye'de kararlılık mesajı verdi

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 19:42

"Kıbrıs'ta hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyecek"

Yayımlanan bildirinin en önemli maddelerinden biri Kıbrıs ve Doğu Akdeniz oldu. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla; Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu en güçlü şekilde vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir feci siyasi oldubittiye kesinlikle müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

İran-ABD mutabakatına memnuniyet, Suriye'de bütünlük vurgusu

Bildiride, İran ile ABD arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilerek, bu kritik sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Suriye başlığında ise barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken; Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile kalkınmasına yönelik gayretlere Türkiye'nin desteğinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

İsrail'e sert tepki, uluslararası topluma davet

Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü, Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliğine kasteden İsrail Yönetimi bildiride çok sert bir dille eleştirildi. İsrail'in mütecaviz eylemlerinin bölgedeki barış gayretlerine menfi tesir ettiği vurgulanırken; uluslararası toplum, İsrail'in evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında acilen "ilkeli bir duruş" sergilemeye davet edildi.

Komşularla ilişkiler ve küresel savaşlar masada

Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli iş birliğinin, yeni Irak Hükûmetiyle de güçlü bir iradeyle sürdürüleceği teyit edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumun da ele alındığı zirvede, çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu.