TİP’li Sera Kadıgil yalana doymadı! Halk TV’de peş peşe uydurdu

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan TİP milletvekili Sera Kadıgil, hükümetin kreş ve anaokulu açmak yerine denetimsiz bir şekilde Kur’an kursu açtığını iddia etti. Ancak 2005-2006 eğitim öğretim dönemindeki bin 267 olan okul öncesi eğitim veren kurumlar sayısı, 2021-2022 döneminde bu sayı 7 bin 878’e çıktı. Ana sınıfı sayısı ise 2001-2002 döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere toplam 9 bin 480 iken, 2021-2022 döneminde sadece resmi kurumlara ait ana sınıfı sayısı ise 29 bin 99’a yükseldi.