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TİP’li Sera Kadıgil yalana doymadı! Halk TV’de peş peşe uydurdu

TİP’li Sera Kadıgil yalana doymadı! Halk TV’de peş peşe uydurdu
15.09.2022 20:12 - Son Güncelleme: 15.09.2022 20:12

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Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan TİP milletvekili Sera Kadıgil, hükümetin kreş ve anaokulu açmak yerine denetimsiz bir şekilde Kur’an kursu açtığını iddia etti. Ancak 2005-2006 eğitim öğretim dönemindeki bin 267 olan okul öncesi eğitim veren kurumlar sayısı, 2021-2022 döneminde bu sayı 7 bin 878’e çıktı. Ana sınıfı sayısı ise 2001-2002 döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere toplam 9 bin 480 iken, 2021-2022 döneminde sadece resmi kurumlara ait ana sınıfı sayısı ise 29 bin 99’a yükseldi.

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