Suriye sınırında terör hedefleri böyle vuruluyor! O anlar A Haber canlı yayınında...

Dış güçlerin beslemesi terör örgütü PKK yine hudut karakolumuza kalleş bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası TSK Suriye sınırındaki terör hedeflerine misliyle karşılık verdi. Son durumu bölgeden aktaran A Haber canlı yayınında ekrana yansıyan görüntülerde teröristlere yönelik izli mermi ile saldırılara devam edildiği görüldü. Patlama seslerinin yankısı da bölgeden duyuluyor. Bölgede sıkışan teröristlere ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor ve teröristler etkisiz hale getiriliyor. İşte o görüntüler...