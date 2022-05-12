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Sınır karakoluna havanlı saldırı sonrası terör hedefleri tek tek vuruluyor! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Sınır karakoluna havanlı saldırı sonrası terör hedefleri tek tek vuruluyor! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi
12.05.2022 20:04 - Son Güncelleme: 12.05.2022 20:13

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermili saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgeye sağlık personelleri gönderildi. MSB tarafından yapılan açıklamada "4 asker ve 1 sivil yaralandı" denildi. MSB'nin karşılık olarak bölgeye bomba yağdırırken 6 teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu. A Haber ekibi ise TSK'nın terör örgütüne karşı başlattığı karşı harekâtı ve bombalama anlarını canlı yayında görüntüleri yayınlarken, Abullah Ağar'da yayın esnasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Kalleş terör saldırısı sonrası A Haber'e canlı bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Soğukkanlı düşünmek gerek. Neden Türkiye'nin sınır karakollarına ve Türkiye'nin etki etmiş olduğu harekat alanlarına ve sivillere saldırıyorlar? Jeopolitik oyuna bir aparat olarak dahil edilmiş bir terör örgütü var." dedi.


Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden ortaya atılan söylemler sonrası yaşanan bu gelişmeyi yorumlayan Ağar, "Fırat'ın doğusu alanlarda, saldırı yapılan alanlarda uyulmayan mutabakata göre PKK, 30 km ötesine çıkması gereken alanlarda ağır silahlarla bölgede. Birliklerimize ve sivile ve ÖSO'ya karşı saldırıyorlar. Neden saldırı var? Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu olası büyük tepkinin yerine ve zamanına ve zamanını belirlemeye yönelik bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyeliyi oralarda kuracağımız briket evlere göndereceğimiz demesi hoşnutsuzluk oluşturdu. Sadece PKK ve YPG'de değil ve demografik yapının ayrışması peşinde olanlar. 1 milyon insanı oraya koyduğunuzda bir demografik anlamda bir inisiyatif gerçekleşecek. Bu rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bununla ilgili olabilir. Türkiye'deki siyasi kutuplaşmış atmosfere dahil olmuş ve bunu manipüle eden bir PKK var" dedi.

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