Denizde zincirleme mahsur kalma: Karaya oturan tekne çıkarılamadı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 23:45

Kurtarmaya Giden Tekne de Yolda Kaldı

3 kişinin bulunduğu bir gezi teknesi, sığlık alanı fark edemeyerek karaya oturdu ve yan yattı. Teknedeki vatandaşların durumun bildirmesi ve yardım çağrısı yapması üzerine, bölgede bulunan yerel balıkçılar hemen harekete geçti. Ancak karaya oturan tekneyi kurtarmak için bölgeye ulaşan ilk balıkçı teknesi, yürütülen çalışmalar esnasında mekanik arıza yaparak denizin ortasında kaldı.

Denizin Ortasında 5 Kişi Mahsur Kaldı

İlk kurtarma operasyonunun sonuçsuz kalması ve ikinci teknenin de motorunun susması üzerine, her iki teknede bulunan toplam 5 kişi açık denizde çaresizce mahsur kaldı. Durumun ciddiyetini gören Özgür Karcı isimli bir diğer balıkçı, vakit kaybetmeden kendi teknesiyle dalgaların arasına dalarak olay yerine ulaştı. Karcı, her iki teknede mahsur kalan 5 kişiyi güvenli bir şekilde kendi teknesine tahliye ederek kıyıya ulaştırdı.

Gezi Teknesi Denizde Bırakıldı

Vatandaşların kurtarılmasının ardından, sahildeki diğer balıkçılar ve çevre sakinleri arızalanan balıkçı teknesini kurtarmak için seferber oldu. Arızalı tekne, kıyıya yanaştırılarak iş makinesi (kepçe) yardımıyla karaya çekildi. Ancak sığlık alanda yan yatmış vaziyette duran gezi teknesi, yapılan tüm yoğun çabalara ve çekme denemelerine rağmen saplandığı yerden çıkarılamadı. Gezi teknesini bulunduğu sığlık alandan kurtarmak için profesyonel ekiplerle ertesi gün yeniden çalışma başlatılacağı öğrenildi.