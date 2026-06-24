Kontrolden çıkan pikap bariyerlere daldı: Ekipler sıkışan yaralı için seferber oldu

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 00:08 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 00:10

Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Kaza, Siirt'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fesih A. yönetimindeki 02 AEK 071 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan demir bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler pikabın ön kısmından girerek içeriye ok gibi saplandı.

Sıkışan Yolcu İçin Ekipler Seferber Oldu

Feci kazada sürücü Fesih A. hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ayhan C. ise ezilen kabin içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Koordineli Operasyonla Kurtarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ve UMKE ekipleri, demir yığınına dönen araçta sıkışan Ayhan C.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Ayhan C., hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Fesih A. ile yolcu Ayhan C., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği şeritte güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.