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Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 71'e yükseldi

Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 71'e yükseldi
23.09.2022 14:35 - Son Güncelleme: 23.09.2022 14:36

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Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Akdeniz'deki göçmen faciasının bilançosu artıyor. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye yaptığı açıklamada, salı günü Lübnan'dan yola çıkıp Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. Suriye Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 12 Suriyeli, 5 Lübnanlı ve 3 Filistinli olmak üzere 20 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediği belirtildi. Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli dün yaptığı açıklamada, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında bulunan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını belirtmişti.

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