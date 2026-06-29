Büyükçekmece'de gece yarısı tır yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 23:41

Alevler Kısa Sürede Tüm Aracı Sardı

Uzun bir süredir yolun kenarında park halinde duran tırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm aracı saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yol Trafiğe Kapatıldı Ekipler Seferber Oldu

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tırdaki patlama riskine ve yoğun dumana karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise dev aracı teslim alan alevlere köpüklü ve tazyikli suyla müdahale etti.

Tır Demir Yığınına Döndü

İtfaiyenin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrasında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve adeta bir demir yığınına döndü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı feci olayda, yangının söndürülmesi ve tırın yoldan kaldırılması için yapılan çalışmaların ardından trafiğe kapatılan cadde yeniden araç geçişine açıldı. Kundaklama şüphesi de dahil olmak üzere yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.