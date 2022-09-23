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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalar

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalar
23.09.2022 14:21 - Son Güncelleme: 23.09.2022 14:24

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ve esir takasıyla ilgili "Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışıyla ilgili de "6'lı masanın adayı bizim derdimiz değil. Onun derdi neden bizi gersin ki? Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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