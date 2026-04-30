Sumud Aktivisti Ömer Aslan dehşeti anlattı: "Önce dronlarla tehdit ettiler sonra saldırdılar!"
Aktivist Ömer Aslan’ın aktardığı bilgilere göre, Sumud gemisi Gazze’ye doğru ilerlerken kıyıdan oldukça uzak bir noktada İsrail donanması ve insansız hava araçları tarafından kuşatıldı. Aslan, "Gece boyu tepemizde dronlar uçtu, sürekli anonslarla rotamızı değiştirmemiz için tehdit edildik. Ardından uluslararası sularda olmamıza rağmen müdahale başladı," dedi. Gemide bulunan uluslararası aktivistlerin barışçıl duruşuna rağmen sert bir tutumla karşılaştıklarını belirten Aslan, iletişim kanallarının kesilmeye çalışıldığını ancak yaşananları dünyaya duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.