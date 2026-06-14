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Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu
Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu
Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 19:56
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Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda silahlı insansız hava aracı bulundu. Plaj boşaltırken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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