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Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu

Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu

Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda silahlı insansız hava aracı bulundu. Plaj boşaltırken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

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