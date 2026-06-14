Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu

Bingöl'de kaza kamerada: İş yerine girmekten kıl payı kurtuldu

17 günlük bebeği vardı: Şehit Polis Memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı

17 günlük bebeği vardı: Şehit Polis Memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı