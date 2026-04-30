İstanbul merkezli "Alkol ve Para" operasyonu: 1,4 milyar liralık trafik deşifre oldu!

İstanbul Merkezli Dev Operasyon: 1,4 Milyar Liralık Kara Para Ağı Çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü "Kara Para Aklama" soruşturmasında büyük bir suç ağını ortaya çıkardı. Alkol kaçakçılığından elde ettikleri haksız kazancı, paravan şirketler ve üçüncü şahıslar üzerinden aklayan şebekeye yönelik İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Paranın İzini Kaybetmeye Çalıştılar

Yapılan detaylı incelemelerde, şebekenin kaçak alkol ticaretinden gelen paraları meşru göstermek için karmaşık yöntemler kullandığı saptandı. Suç gelirlerinin, şüphelilerin kendi hesaplarına aktarılmadan önce farklı şirketler ve kişisel hesaplar arasında gezdirilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Mali analizler, bu trafik içerisindeki toplam finansal hareketliliğin yaklaşık 1,4 milyar lira olduğunu gözler önüne serdi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Bu sabah şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik ağır tedbirler uygulandı:

- 7 taşınmaz ve 8 taşınır mal varlığına el konuldu.

- 12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirketin hisse ve hesapları donduruldu.

Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonun diğer ayaklarına yönelik çok yönlü tahkikat devam ediyor.