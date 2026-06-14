17 günlük bebeği vardı: Şehit Polis Memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 19:46

KADES ihbarında canice hayattan koparıldı

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Polis Memuru Tayfun Baş, bölgeden alınan KADES ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal etti. Müdahale esnasında şüpheli astsubay G.Y.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan talihsiz polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis eşinin isteği üzerine Denizli'ye getirildi

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın naaşı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen resmi törenin ardından, kendisi gibi emniyet teşkilatında görev yapan acılı eşi Özlem Baş'ın talebi üzerine Denizli'ye nakledildi. Aslen Aydın'ın İncirliova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, konvoy eşliğinde Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisine ulaştırıldı.

17 günlük "Poyraz" bebek yetim kaldı

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehit polis memuru dualarla Denizli Merkez Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Henüz 17 gün önce 'Poyraz' adını verdiği ikinci evladını kucağına alan şehidin eşi Özlem Baş, babası Bilal Baş, annesi Saniye Baş ve kızı Ayseren, tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ümit Bozdağ, Vali Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılarak şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.