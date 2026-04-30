SON DAKİKA | Küresel Sumud Filosu’na İsrail ablukası: Girit açıklarında sıcak saatler

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla farklı ülkelerden yola çıkan ve aktivistleri taşıyan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de İsrail engeline takıldı. Edinilen bilgilere göre filo, Girit Adası'nın batısında, Yunanistan karasularına yaklaşık 54 mil mesafede İsrail donanmasına ait olduğu belirtilen unsurlar tarafından kuşatıldı.

7 savaş gemisi ve onlarca dron

Filodaki teknelerden gelen bilgilere göre, yardım gemilerinin çevresinde 7 adet savaş gemisi ve çok sayıda dron tespit edildi. Gece saatlerinde gerçekleşen müdahale sırasında bazı teknelere lazer tutulduğu ve havaya işaret fişekleri atıldığı bildirildi. İsrail donanması, telsiz anonslarıyla filonun rotasını değiştirmesi ve geri dönmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Güvenlik kameraları devrede

Yardım filosundaki gemilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aktivistlerin güvertedeki endişeli bekleyişi ve çevredeki askeri hareketlilik net bir şekilde görüldü. Anadolu Ajansı'nın da teyit ettiği gelişme sonrası, uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri ablukanın kaldırılması için çağrıda bulundu. Bölgedeki gergin bekleyiş sürüyor.